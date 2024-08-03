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ORAN Genel Sekreterliğine Yunus Emre Şeker atandı

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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreterlik görevine Sivas Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Emre Şeker atandı. Şeker, bölgenin ekonomik, yerel ve sosyal gelişimini hızlandırmak amacıyla çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreterlik görevine Sivas Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Emre Şeker atandı.

2015 yılından itibaren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nda görev yapan Yunus Emre Şeker; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın tensipleriyle yapılan atama sonucunda 2 Ağustos 2024 tarihi itibariyle görevine başladı. Atama dolayısıyla mesaj yayınlayan Yunus Emre Şeker; "2015 yılından itibaren bölgesel kalkınma ekosisteminin bir parçası olarak ORAN'da yürüttüğümüz görevlerin ardından Genel Sekreter olarak atanmanın getirdiği sorumluluk ile bölgemiz illeri Kayseri, Sivas ve Yozgat için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Bölgemizin ekonomik, yerel ve sosyal gelişimini hızlandırmak amacıyla Yönetim Kurulumuz ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde tüm paydaşlarımızla etkin iş birliği ve koordinasyon içerisinde 'Yerel Kalkınma Hamlesi' mottosu çerçevesinde hizmet vermeye devam edeceğimize inanıyor, şahsıma bu görevi layık gören Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek'e şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yunus Emre Şeker kimdir?

1988 yılında Sivas'ta doğan Yunus Emre Şeker, ilk, orta ve lise eğitimini Sivas'ta tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 2014 yılında mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi İktisat bölümünde 'Bölgesel Kalkınmada Mekansallığın Etkisi' konulu tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına lisans eğitimi devam ederken Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan Yunus Emre Şeker, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2015 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi'nde Uzman olarak göreve başlamış, 2020 yılından itibaren Sivas Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü olarak görevine devam etmiştir. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde iktisat ve bölgesel kalkınma alanında yarı zamanlı olarak lisans ve yüksek lisans dersleri vermiş ve aynı alanda çeşitli yayın çalışmalarında bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası projelerde yer alan Yunus Emre Şeker, bölgesel kalkınma, mali destek programları, izleme ve değerlendirme süreçleri, mekansal çalışmalar, yatırım tanıtım faaliyetleri ve proje döngüsü yönetimi konularında uzmanlığa sahiptir. Evli ve iki kız çocuğu babası olup çok iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve başlangıç seviyesinde Rusça bilmektedir. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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