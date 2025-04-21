ORAN'dan 2025 Yılı Teknik Destek Programı İlanı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amacıyla 2025 yılı Teknik Destek Programı ilan edildi.

İmalat Sanayinde Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi, Kırsalda Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kalkınma, Alternatif Turizm İmkanlarının Geliştirilmesi sonuç odaklı programları ve TR72 Bölge Planı çerçevesinde oluşturulan 2025 yılı Teknik Destek Programı'na başvurular; KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacak olup, program öncelikleri şu şekilde belirlendi;

Öncelik 1: Kırsalda Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kalkınma Sonuç Odaklı Programı'nın özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,,

Öncelik 2: Alternatif Turizm İmkanlarının Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı'nın özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,

Öncelik 3: TR72 İmalat Sonuç Odaklı Programı özel amaçları ile bağlantılı olarak; imalat sanayini temsil eden ve kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanması,

Öncelik 4: TR72 İmalat Sonuç Odaklı Programı özel amaçları ile bağlantılı olarak; imalat sanayindeki işletmelere danışmanlık sağlanması.

Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyeceği, ajansın bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkanları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacağı bildirildi. - KAYSERİ