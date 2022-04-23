Oral, koltuğunu devretti

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 23 Nisan nedeniyle ziyaret eden öğrencilere makam koltuğunu devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, makam koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti.

Ziyarette; TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Sadece makamlarımız değil, gönlümüz, yüreğimiz her zaman onlara sonuna kadar açık. Bu makamlar onlara daha iyi bir gelecek sunmak için var. ve bizler onların sağlıklı, huzur, mutluluk ve keyifle büyüyecekleri, yaşayacakları bir Altınova için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Canım çocuklar, sizleri çok seviyorum. 23 Nisan Kutlu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel