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Operatör ve polisin bayrak hassasiyeti

Yerel Haberler

Operatör ve polisin bayrak hassasiyeti

Elazığ'da yıkımı süren ağır hasarlı binadaki Türk bayrağı, operatör tarafından yıkım makası ile binadan indirildi.

Elazığ'da yıkımı süren ağır hasarlı binadaki Türk bayrağı, operatör tarafından yıkım makası ile binadan indirildi. Aşağıda bekleyen polis ise bayrağı alıp katlayarak muhafaza altına aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ'da 55 bina için acil yıkım kararı verilirken 4 bin 636 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edildi. Şehir genelinde bu sayı her geçen gün artarken bir yandan da yıkım çalışmaları sürüyor. Üniversite Mahallesi'nde ekskavatör makası ile yıkım yapan operatör İsa Beklen, Türk bayrağını fark etti. Bayrağı enkazın içerisinden makas ile tutan Beklen aşağı indirdi. Aşağıda bulunan polis ise bayrağı makasın ağzından alarak katlayıp muhafaza altına aldı. O anlar görenleri duygulandırdı.

O anları anlatan operatör İsa Beklen, "Türk bayrağını görünce dayanamadık. Polis arkadaşların da yardımıyla alıp getirdik. Bayrak burada, yıkayıp tekrardan asacağız. Bayrak ince olduğu ve yırtılacağını düşündüğümüz için daha temiz ve dikkatli bir şekilde aldık. Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim gördüğümüz zaman gidip alıyoruz" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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