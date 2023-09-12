Operasyon yapılan telefoncular valiliğe yürüdü Telefoncular Vali Osman Varol ile özel görüştü Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kaçak telefon operasyonları sonrası Adıyamanlı telefoncular valiliğe yürüdü.

Operasyon yapılan telefoncular valiliğe yürüdü

Telefoncular Vali Osman Varol ile özel görüştü

ADIYAMAN - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kaçak telefon operasyonları sonrası Adıyamanlı telefoncular valiliğe yürüdü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan bazı telefon satışı ve tamiri yapan iş yerlerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonrasında toplanan telefoncular valiliğe yürüdü. Valilik önünde toplanan telefoncular Vali Osman Varol ile görüşmek istemeleri üzerine kalabalık içerisinden yaklaşık 10 kişi valilik makamına kabul edildi. Telefoncu esnafları temsilen seçilen 10 kişi Vali Osman Varol ile görüştü. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen görüşme sonrasında kalabalık sessiz bir şekilde valilik önünden ayrıldı.