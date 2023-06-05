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Op. Dr. Sinan Topuz, görevine başladı

Op. Dr. Sinan Topuz, görevine başladı

Yerel Haberler

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Op. Dr. Sinan Topuz hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Op. Dr. Sinan Topuz hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Sinan Topuz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniğine atandı ve görevine başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde de doktorların göreve başlayacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Plastik Bilecik Yerel Haberler

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