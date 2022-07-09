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"Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor" Gaziosmanpaşa'da

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor' Gaziosmanpaşa'da

Radyo Başakşehir'in ilgiyle takip edilen programı Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Taksi Durağı'ndan yayınlandı.

Radyo Başakşehir'in ilgiyle takip edilen programı Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Taksi Durağı'ndan yayınlandı. Programın konuk olan durak başkanı Salih Uzuntaş, sarı taksilerin insan dostu olduğunu söyledi.

Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir, İstanbul'un taksi duraklarına misafir olmaya devam ediyor. Sevilen radyo programcısı Onur Sakar soruyor, durak başkanları cevaplıyor. Eğlenceli dakikaların yaşandığı programı radyodan dinleyen taksi şoförleri de kendi aralarında sorulara cevap arıyor. Taksi dostu "Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor", bu hafta Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Taksi Durağı'na konuk oldu. Durak başkanı Salih Uzuntaş, Onur Sakar'ın sorularına cevap aradı.

10 sorudan 8'sini doğru yanıtladı

Son dönemin sevilen şarkıların çalındığı, hayata dair sohbetlerin yapıldığı programda Onur Sakar, durak başkanı Salih Uzuntaş'a 10 soru yöneltti. Soruların cevabını vermekte bazen zorlanan ama kurallar gereği hiç kimseden yardım alamayan Uzuntaş, 8 soruya doğru cevap verdi.

"Sarı taksiler insan dostu"

Onur Sakar, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun bayram mesajını durak başkanı ve üyelerine iletti. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan durak başkanı Salih Uzuntaş, "Başta Başakşehir Belediye başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehirlilerin bayramını tebrik ediyorum. Bizi unutmayıp, mikrofonu bize açmış olmanız çok kıymetli. Sizin sayenizde hem eğlendik hem de derdimizi anlatma fırsatı yakaladık. Yarışmak biraz heyecan verse de her şey çok keyifliydi. Sarı taksiler insan dostudur. Her zaman size en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Herkese iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziosmanpaşa Başakşehir Karadeniz Yerel Haberler

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