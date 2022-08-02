Onun adı süper meyve, faydaları saymakla bitmiyor

KOCAELİ (İHA) – Kansere adeta savaş açan ve 'Süper Meyve' olarak bilinen aronya, İzmit'te atıl topraklara ekildi. Hasada hazırlanan meyvenin faydaları saymakla bitmiyor.

İçerdiği yüksek oranda C vitamini ile antioksidan kaynağı olan, ana vatanı Kuzey Amerika olarak bilinen ve eskiden Kızılderililer tarafından soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan aronya meyvesi, İzmit Belediyesi'nin desteği ile Tarımsal Üretim Bahçesi'nde ekildi.

İkinci yılında meyve verdi

Ekiminin ikinci yılında meyve vermeye başlayan aronyaları inceleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hasadın yaklaştığı müjdesini verdi. Meyveler hakkında bilgi veren Başkan Hürriyet, "2 yıl önce aronyalarımızın ekimini yapmıştık. Klasik tarım ürünleri dışında alternatif ürünleri de ekmeye devam ediyoruz. Çiftçilerimize verdiğimiz destekle onların da üretmesine olanak sağlıyoruz. Aronya süper meyve diye adlandırılan zengin bir bitki. Özellikle pandemide bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Aronya da besleyicilik gücü çok yüksek bir ürün. Biz de denemesini yapmıştık ve 2 yılın sonunda muhteşem ürünler verdi. Bu bizim için çok önemli bir üretim hamlesi" dedi.

Aronyanın kısa bir süre önce devlet tarafından teşvikli ürünler arasına alındığını ve proje haline getirildiğini ifade eden Hürriyet, "Geçen sene kendi ürettiğimiz fidelerden, ilgilenen çiftçilerimize ciddi sayıda fide desteği sunduk. Çiftçilerimiz de şuan yetiştirmeye devam ediyor. Bizim burada yetiştirdiğimiz aronyalarımız yavaş yavaş hasada hazırlanıyor. Hasat şenliği ile birlikte ürünleri hasat edeceğiz. Aronyadan meyve suyu ve dondurma da yapılıyor. 300 ila 500 kilo arasında ürün bekliyoruz. Üçüncü yılın sonunda almayı beklediğimiz ürünü bu sene almış olacağız inşallah. Bahçeyi, toprağı seversek ve ilgilenirsek toprak da bize cömert davranır. Toprağın ne kadar cömert olduğunu aldığımız ürünlerle görmüş oluyoruz" diye konuştu.

İşte aronyanın faydaları

Aronyanın faydaları ise saymakla bitmiyor. Kronik hastalıklarla mücadele eden süper meyve, bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oluyor, vücutta adeta kalkan görevi üstleniyor. Sağlıksız beslenme ve çevresel koşullar sebebiyle vücuda giren serbest radikallerin temizlenmesinde görev alarak, hücrelerin zarar görmesini engelliyor. Aynı zamanda hücrelerin yenilenmesine de yardımcı oluyor. Kan basıncını düşürerek, damar sertliğinin önlemesi ile kalp hastalıklarının azaltmasına yardımcı oluyor. Kandaki kolesterol seviyesini dengede tutarak, damar tıkanıklığı ve pıhtı oluşumunun önüne geçiyor. Kan damarlarını güçlendirmeye yardımcı oluyor. Radyasyona maruz bırakılan deney hayvanlarına içirilen aronya meyve suyunun ardından, daha fazla ve yüksek sayıda yeni lenfosit hücrelerin üretildiği gözlemlendi. Aynı zamanda, içeriğinde bulunan antosiyaninler, yaş ile ilişkili beyin fonksiyonlarının bozulmasının önüne geçiyor. Hızlı yaşlanmanın da önüne geçerek, hafızanın deforme olmasını yavaşlatıyor. Aronya meyvesi düzenli tüketildiğinde, akciğer ve karaciğer temizlenmesini sağlıyor. Saman nezlesi, sinüzit ve astım semptomlarını hafifletiyor. - KOCAELİ