Onlarca canı enkaz altından çıkaran ekip çiçeklerle karşılandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 deprem sonrası hemen bölgeye intikal eden ve onlarca canı enkaz altından çıkaran Bilecik Belediyesi gönüllüleri çiçeklerle karşılandı.

Gönüllü ekip üyeleri, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye personeli ile çok sayıda vatandaş tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde karşılandı. Ekip üyelerini çiçekle karşılayan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, yaptıkları çalışma ve gayret dolayısıyla teşekkür etti.

"Bilecik ve Bilecik Belediyesi'nin gururu oldunuz"

Yaptıkları çalışmalar hakkında grup üyelerinden bilgi alan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Sizlerin orada çok güzel işler yaptığını gördük. Bilecikliler olarak sizlerle gurur duyduk. Orada küçücük bir cana dokunmaya çalıştınız. Yani bizler şöyle düşündük. 20 arkadaşımız orada ve bir canın kurtulmasına vesile oldularsa ne mutlu bize dedik. Hem Bilecik olarak hem Bilecik Belediyesi olarak sizinle çok gurur duyuyoruz. Emeklerinize sağlık" ifadelerini kullandı.

Grup üyeleri de depremzedelere yardım amacıyla bölgede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, katkıları dolayısıyla Başkan V. Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK