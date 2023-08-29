Onikişubat Belediyesi: "EXPO'nun iptali kesinlikle söz konusu değildir"

Onikişubat Belediyesi, EXPO 2023 projesinin iptalinin kesinlikle söz konusu olmadığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uzun uğraşlar sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin desteğiyle 2018 yılında başvurarak İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH)'nin Genel Kurulu'nda karşı oy olmaksızın bütün katılımcı ülkelerin oy birliğiyle Kahramanmaraş'ımıza kazandırdığımız ve geçen süreçte hem pandemi hem de deprem felaketine rağmen şehrimizin en büyük sorunu olan tanıtım eksikliğinin giderilmesi, sürdürülebilir gelişimi, uluslararası marka haline gelmesi ve kalkınması hedefinin yanı sıra depremzede vatandaşlarımızın rehabilite olacağı sosyal bir alanı hizmete sunma amacıyla çalışmalarını devam ettirdiğimiz Uluslararası EXPO 2023'e ilişkin bilgi kirliliği ve maksatlı yazılara yönelik açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Önemli bir bilgilendirme yapmamız gerekir ki, EXPO 2023'ün iptali kesinlikle söz konusu değildir.

Bakanımız Sn. Vahit Kirişci beyefendinin geçtiğimiz gün düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında 'EXPO 2023 iptal oldu ' ifadesi kullanmamasına rağmen siparişle yazı yazan bir medya mensubu ve bazı sosyal medya hesaplarında EXPO 2023'ün iptal olduğu şeklinde yorumlanması tamamen kasıtlı bir iftiradan ibarettir.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak 25 Temmuz 2023'de Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan Uluslararası EXPO 2023'ün şehrimize sürdürülebilir kazanımlarını anlamadan veya anlamak istemeden mesnetsiz ifadelerle yıpratmaya çalışan yazı ve paylaşımlar, sadece bize değil, şehrimizin geleceğine yapılan en büyük kötülüktür.

Şehrimizin cazibe merkezi olan batı girişinde çevre ekolojisine zarar veren bataklık alanın Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'ne dönüşmesini ve uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmasını hazmedemeyen müfterileri aziz hemşerilerimizin vicdanına bırakıyoruz.

Açılışla ilgili EXPO Denetim Organı AİPH ile görüşmelerin devam ettiğini, EXPO 2023'ün iptal olmadığını ve ileri bir tarihte açılacağını kamuoyuna ve saygıdeğer hemşerilerimizin bilgisine sunarız.

Gerçekten uzak bu iftiralarla ilgili hukuki girişimler yapılmakla birlikte; hiçbir olumsuzluk Kahramanmaraş'ımıza ve gönlü güzel insanlarına hizmet etmekten bizi alıkoymayacaktır." - KAHRAMANMARAŞ