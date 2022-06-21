Önce oğlunu öldürdü, sonra intihar etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Önce oğlunu öldürdü, sonra intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Ali Soydemir - Yerel
 - Güncelleme:

- Önce oğlunu öldürdü, sonra intihar etti Aydın'ın Karacasu ilçesinde iddiaya göre bir şahıs tartıştığı oğlunu öldürdükten sonra intihar etti.

- Önce oğlunu öldürdü, sonra intihar etti

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde iddiaya göre bir şahıs tartıştığı oğlunu öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Esençay Mahallesi Yukarı Esençay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Çaka isimli şahıs oğlu Orhan Çaka ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma esnasında iddiaya göre psikolojik tedavi gören Ümit Çaka, tüfekle oğlu Orhan Çaka'ya ateş ederek öldürdü. Ardından tüfeği kendi yönelten baba Çaka intihar etti. Silah seslerini duyarak bölgeye gelen vatandaşlar baba ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Yerel

Karacasu Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title