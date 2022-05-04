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Önce direkte mahsur kaldı, sonra inmemek için direndi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Önce direkte mahsur kaldı, sonra inmemek için direndi Balıkesir'de elektrik direğine tırmanan kedi, geri inemeyince köyde adeta seferberlik başladı.

BALIKESİR (İHA) - Önce direkte mahsur kaldı, sonra inmemek için direndi

BALIKESİR - Balıkesir'de elektrik direğine tırmanan Kedi, geri inemeyince köyde adeta seferberlik başladı. Vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği o anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde elektrik direğine tırmanan bir kedi geri inemeyince mahsur kaldı. Minik kedinin yardım seslerini duyan vatandaşlar, durumu UEDAŞ ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler önce bölgede enerji güvenliği sağladı ardından sepetli araçla mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışırken, korkan minik kedi direkten ayrılmamak için direndi. Renkli görüntülere sahne olan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir, kedi, Yerel, Haberler

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