Üye Girişi
Haberi Paylaş
Omuzunda papağanı ile birlikte oy kullanan vatandaş ilgi odağı oldu

Omuzunda papağanı ile birlikte oy kullanan vatandaş ilgi odağı oldu

Yerel Haberler

Esenyurt'ta Nazım Cihan isimli vatandaş, Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi.

Esenyurt'ta Nazım Cihan isimli vatandaş, Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağan vatandaşların ve sandık görevlilerinin ilgi odağı oldu.

Esenyurt'ta Osmanlı dönemi kıyafetleri giyen 48 yaşındaki Nazım Cihan, oy kullanmaya omzundaki papağanı "Paşa" ile birlikte gitti. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında Mehterçeşme Mahallesi'nde sandığa giden Cihan, papağanıyla birlikte oy kullanacağı kabine girdi. Oy verme işleminin ardından zarfı sandığa 'Paşa' atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esenyurt Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title