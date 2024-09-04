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Omuz çıkığı için tasarlanan yeni el aletleriyle ameliyatlar kapalı cerrahiye dönüştü

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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir doktor, omuz çıkıklarında kullanılan el aletlerini yeniden tasarlayarak ameliyatları kapalı cerrahi yöntemine dönüştürdü. Yeni tasarlanan el aletleri sayesinde hastalar daha hızlı iyileşmekte ve minimal yara iziyle günlük yaşantılarına dönebilmektedir.

Omuz çıkığı için kendi ekipmanını tasarladı

KIRŞEHİR - Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Çağdaş Basat, omuz çıkıklarında kullanılan el aletlerini yeniden tasarladı.

Basat tasarlanan el aletleriyle hastanede yeniden "laterjet" ameliyatları kapalı cerrahi yöntemine dönüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Hakkı Çağdaş Basat, "Tekrarlayan omuz çıkıkları sonrasında hastaların omuz eklemlerini oluşturan kemiklerde kayıplar meydana gelir. Bu kayıp miktarı belli bir yüzdeyi geçtiğinde sadece yumuşak doku prosedürü olan "Bankart ameliyatı" istenen başarıyı sağlayamaz" dedi.

Ameliyatta kullanılan el aletlerine yeni tasarımlar ekleyerek onları yeniden ürettiğini söyleyen Basat, "Ameliyat setini üreten firma çekilince bizlerde ameliyatı kapalı yapma isteği duyduk. Seti yeniden tasarlayıp yeniden ürettik. Tarafımızdan tasarlanan ve üretilen bu el aletleriyle hastanemizde yeniden laterjet ameliyatları kapalı cerrahi yöntemine dönüştü. Hastalar, kapalı cerrahi yönteminde açık cerrahiye oranla çok daha erken dönemde günlük yaşantılarına ve rutinlerine dönmektedirler. Kozmetik açıdan yaklaşıldığında da küçük 5 delik içerisinden bu işlemler gerçekleştiği için yara izi de minimaldir. Başarı şansı, sadece yumuşak doku ameliyatlarını içeren tekniklere göre de daha yüksektir. Sonuç olarak farklı açılardan, cerrahi beklentilerini karşılamakta ve iyileşme süresini kısaltmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sağlık Güncel Yerel

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