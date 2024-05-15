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OMÜ Terme MYO Engelliler Haftası etkinliği düzenledi

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu, Engelliler Haftası kapsamında engelli öğrencilere moral etkinliği düzenledi. Programda yarışmalar, oyunlar ve palyaçolarla öğrencilerin motivasyonu arttırıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası kapsamında engelli öğrencilere yönelik moral etkinliği düzenlendi.

Terme MYO kampüs alanında coşkulu geçen programa, Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, öğretmenleri, Terme MYO öğrencileri, akademik ve idari personeli katıldı. Etkinlik kapsamında türlü yarışmalar, palyaçolar ve oyunlarla, üniversite öğrencileri ve özel eğitim uygulama okulu öğrencileri moral ve motivasyonlarını arttırma fırsatı buldular.

Şenlik havasında geçen programda konuşma yapan MYO Müdürü Prof. Dr. Erol Terzi, "Üniversiteler, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetişmesinde önemli görevlere sahip olup, eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yansıra toplumumuzda ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal sorumluluk projelerine ve dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetlere de imza atarlar. Bu bağlamda bugün Terme MYO kampüsümüzde Mukaddes Kul özel eğitim uygulama okulunun öğrencilerini ve çalışanlarını şenlik havasında geçen moral etkinliğimizde ağırladık. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bu özel eğitim kurumundaki yavrularımızın bu tür etkinliklere ihtiyacı olup, onlarla üniversite öğrencilerimizi buluşturmak ve motivasyonlarını arttırmak istedik. Burada görünen tabloda gençlerimizin ve çocuklarımızın mutluluğu gözlerinden okunuyor. Bu tür ekinliklere her zaman önem verdik ve bundan sonra da etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Engelliler Haftasında bugün kampüs alanımızda sizleri ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk ve paydaş kurumlarımızla etkinlik ve işbirliklerimize her zaman devam edeceğiz" dedi.

Program devamında, üniversite öğrencileri ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim uygulama okulu öğrencileri yarışmalar ve farklı oyunlar ile gönüllerince eğlendiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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