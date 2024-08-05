OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, fındık hasadında çocuk işçiliğine dikkat çekti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, fındık hasadında çocuk işçiliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için etkinlik yaptı.

Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ercümend Ersanlı öncülüğünde yapılan projede Sosyal Hizmet Bölümü fındık üretiminde çocuk işçiliğinde farkındalık oluşturmak için OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi önünde etkinlik yaptı. Etkinlikte vatandaşlara çocuk işçilerin karşılaştıkları olumsuz durumlar anlatıldı.

Prof. Dr. Ercümend Ersanlı yaptığı açıklamada, "Fındık, ülkemizin önemli tarım ürünlerinden biri olup, dünya çapında büyük bir talep görmektedir. Ancak, bu değerli ürünün üretim sürecinde çocuk işçiliğinin varlığı, hem ülkemizin imajına zarar vermekte hem de çocuklarımızın geleceğini tehdit etmektedir. Fındık tarımında çocuk işçiliği, eğitim çağındaki çocukların tarlalarda çalıştırılmasıyla eğitim hayatlarının ve fiziksel gelişimlerinin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu durum, ulusal ve uluslararası yasalarca da yasaklanmış olup, çocuk haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Sosyal Hizmet Bölümü olarak çözüm için adımlarımız fındık üreticilerine ve ailelerine çocuk işçiliğinin olumsuz etkileri hakkında eğitimler düzenlenebilmesi. Çocukların eğitimine devam edebilmeleri için teşvik edici programlar uygulanabilmesi. Fındık tarlalarında düzenli denetimler yapılarak, çocuk işçiliğinin önlenmesinin sağlanabilmesi. Çocuk işçiliği yapmayan üreticilere özel sertifikalar verilmesinin sağlanabilmesi. Bu durumda ürünlerin piyasa değerini artıracaktır. Çocuk işçiliği ile mücadele eden üreticilere mali ve teknik destek sağlanabilmesi. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması. Uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılarak, çocuk işçiliği ile mücadelede küresel standartlara uyulmasının sağlanabilmesidir. Toplumun tüm kesimlerini, fındık üretiminde çocuk işçiliğine karşı verilen bu mücadeleye destek olmaya davet ediyoruz. Tüketiciler olarak, çocuk işçiliği içermeyen ürünleri tercih ederek bu sürece katkıda bulunabiliriz. Sosyal Hizmet Bölümü çocuklarımızın geleceği için kararlı adımlar atmakta ve çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için gereken tüm önlemlerin alınmasında her kuruluşla işbirliğine hazırdır. Bu mücadelede, toplumun her kesiminden destek bekliyoruz. Sosyal Hizmet Bölümü olarak çocuk işçiliğine yönelik farkındalık oluşturma amacıyla 2 Ağustos 2024 tarihinde OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi önünde etkinlik gerçekleştirilmiştir" dedi. - SAMSUN