OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'a Yılın Üstün Başarı Ödülü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'a, bir özel medya tarafından "Yılın Üstün Başarı Ödülü" verildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen törende Prof. Dr. Aydın, ödülünü dergi temsilcilerinden aldı. Akademi, medya ve iş dünyasından birçok ismin katıldığı törende farklı alanlarda başarı gösteren kişi ve kurumlar ödüllendirildi.

"Marifetin iltifatla buluştuğu bu özel gecede bulunmak benim için büyük bir mutluluk"

Ödülünü alan Prof. Dr. Fatma Aydın, böyle anlamlı bir törende yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Aydın, "Marifetin iltifatla buluştuğu bu özel gecede bulunmak benim için büyük bir mutluluk. Bu ödülü, yalnızca şahsım adına değil, temsil ettiğim Ondokuz Mayıs Üniversitesi ailesi adına kabul ediyorum. Üniversitelerin görevi yalnızca bilgi üretmekle sınırlı değildir; bilgiyi topluma kazandırmak, gençlerimizi evrensel değerlerle donatarak geleceğe hazırlamak da bizlerin en temel sorumluluğudur" dedi.

"Bu ödülü, bizleri daha fazla üretmeye, çalışmaya ve topluma fayda sağlamaya teşvik eden bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum"

Basının, doğru bilgiye ulaşma konusunda topluma yol gösterici bir rol üstlendiğini vurgulayan Aydın, "Bilginin hızla yayıldığı çağımızda hakikate ulaşmanın önemi daha da arttı. Bu noktada nitelikli haberciliğiyle topluma yön veren medya kuruluşlarını ve gazetecileri gönülden kutluyorum. Bu ödülü, bizleri daha fazla üretmeye, çalışmaya ve topluma fayda sağlamaya teşvik eden bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum" diye konuştu. - SAMSUN