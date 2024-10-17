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OMÜ Öğrencileri Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenledi

OMÜ Öğrencileri Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenledi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü MYO öğrencileri, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan öğrenciler, yapılan basın açıklamasında kadınların toplumdaki yerinin önemine vurgu yaparak, şiddete karşı durduklarını dile getirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu(MYO) öğrencileri kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı tepki göstererek yürüyüş düzenledi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir grup öğrenci, kadın cinayetlerini ve kadına uygulanan şiddeti protesto etti. Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan öğrenciler kadın cinayetlerine karşı bir basın açıklaması yaptı, daha sonra yürüyüş düzenlendi. Grup adına konuşan üniversite öğrencileri Beyzanur Bayır ve Zeynep Özbağ yaptıkları konuşmada, "Ne yazık ki yüreğimizi parçalayan kadın katliamları dolayısıyla bu yürüyüşü gerçekleştirmiş olacağız. Bize verilen tüm desteklerden dolayı tüm yetkililere teşekkür ederiz. Ülkemizde yıllar önce kadına seçme ve seçilme hakkı verilirken, içinde olduğumuz bu dönem kadınlara yaşama hakkı verilmiyor. Sesi olan kadın dik duruşuyla tüm dünyayı fethedebilir. Kadınlardan korkmayın, kadınlarımıza güzel sözler söylemek onların ruhunu okşamayı sağlar. Kadınlarımız naif olmasının yanında yeri geldiğinde haksızlıklara boyun eğmeyen cesur ve dirençli bir yapıya sahiptirler. Kadınlarımızı hep el üstünde tutalım. Onların yeri en güzel yıllarında toprağın altı değil sevdiklerinin yanıdır. Kadın canına kast edilmeye, zulüm uygulanmaya değil, sevilmeye değer bir varlıktır. Onu korumak ve ona gereken değeri göstermek tüm insanların görevi olmalıdır. Son olarak bu ülkeye saçlarına çiçek takılan kadınlar dileriz, mezarına toprak atılan değil. Atatürk'ün şu sözleriyle bitirmek istiyoruz: Ey Kahraman Türk Kadını sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layıksın" dediler.

Açıklama sonrası öğrenciler ellerinde pankart ve dövizlerle sloganlar eşliğinde Vezirköprü'de yürüyüş gerçekleştirdiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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