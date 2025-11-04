OMÜ'de Lösemili Çocuklar İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) iş birliğiyle faaliyet gösteren LÖSEV Fayda Topluluğu, lösemili çocuklara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu etkinliği düzenledi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen "Umut İçin Sür" projesinde, danışman hocası Doç. Dr. Ayşegül Kuş ve Fayda Proje personellerinin desteğiyle öğrenciler, üniversite kampüsünde bisiklet turu gerçekleştirdi. Yaşam Merkezi'nden Diş Hekimliği Fakültesi'ne kadar uzanan parkurda katılımcılar, sağlıklı yaşam bilincine dikkat çekerken kampüsü turuncu renklere bürüdü.

Etkinliğe katılan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, etkinliğin hem anlamına hem de öğrenci katılımına vurgu yaptı. Prof. Dr. Kurnaz konuşmasında, "Lösemiyle mücadele eden çocuklarımızın yanında olmak hepimizin insanlık görevidir. Öğrencilerimizin bu tür sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alması bizleri gururlandırıyor. Farkındalık oluşturmak sadece bir günle sınırlı kalmamalı, yaşamın her alanına yayılmalıdır. Üniversite olarak bu tür etkinlikleri her zaman destekliyoruz. Emeği geçen tüm öğrenci ve akademisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

LÖSEV Fayda Topluluğu üyeleri ise "Lösemili çocukların sesi olmak için pedal çevirdik" diyerek etkinliğin farkındalık amaçlı önemine vurgu yaptı. - SAMSUN