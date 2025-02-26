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Ömer ve Zeynep Mayda Çiftine 50. Yıldönümü Sürprizi

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İstanbul'da 50 yıl boyunca aynı yastığa baş koyan Ömer ve Zeynep Mayda çiftine, 13 torunu tarafından hazırlanan sürpriz kutlama duygusal anlara sahne oldu. Torunların hediyeleri ve çiçeklerle organize oldukları olayda Mayda çifti gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul'da yaşayan ve aynı yastığa 50 yıldır baş koyan Ömer Mayda (78) ve Zeynep Mayda (73) çifti, 13 torununun bir araya gelerek kendilerine yaptığı sürprizle duygu dolu anlar yaşadı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşayan Ömer Mayda (78) ve Zeynep Mayda (73) çifti 50 yıl boyunca aynı yastığa baş koydu. Zeynep Betül Mayda, ise dede ve babaannesinin 50. evlilik yıl dönümlerini kuzenleri ile paylaşıp bir plan yaptı. Organize olan 13 torun, hazırladıkları çiçek ve çeşitli hediyelerle Mayda çiftinin yaşadıkları binanın önünde bir araya geldi. Zilin çalması ile kapıyı açan Ömer Mayda, bir anda torunlarını karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamayınca duygusal anlar yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çok güzel bir anıyı paylaştıklarını anlatan Zeynep Betül Mayda, "Dedem ve babaannemin 50. yıl dönümleri için tüm torunları olarak kuzenlerimiz ile birlikte toplanmaya ve onlara sürpriz yapmaya karar verdik. Gerçekten çok güzel bir anı oldu bizim için. Hepimiz toplandık, kapıyı çaldık ve kapıyı dedem açtı. Çok duygulandı ve ağlamaya başladı. Onlar için de bizim için de gerçekten unutulmaz bir anı oldu. Dedem, babaannem ve tüm kuzenlerim oturduğumuzda dedem bize 78 yıl boyunca hiç bu kadar mutlu olmadığını söyledi. Bu gerçekten hepimize yetti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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