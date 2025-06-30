Ömer Çelik'ten Mizah Dergisine Tepki

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, bir mizah dergisinin Peygamber Efendimize yönelik saygısızlığını lanetleyerek, bu tür eylemlerin nefret suçu olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir. Avrupa'daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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