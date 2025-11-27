Ölümler Üzerine Tutuklanan Esnaflar Basın Açıklaması Yaptı

Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ardından ölümlerden sorumlu olmadıkları belirlenerek tahliye edilen kokoreççi ve lokumcu basın açıklaması yaptı. Kokoreççi Ercan Erdoğan, "Yüzde 80 işim düştü. Ben çok mağdur oldum. Çalışanlarım 15 gün evine ekmek götüremediler. 15 gün içinde 40 senem yok oldu" derken lokumcu Fatih Tektaş ise, "Bir aile yok oldu, çok şükür bizden dolayı değil çünkü bunun vicdan azabı kaldırılamaz" diye konuştu.

Almanya'dan 9 Kasım'da turistik amaçlı İstanbul'a gelerek 13 Kasım'da 'zehirlenme' şüphesiyle anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında ilk etapta tutuklanan kokoreç ve midye satılan iş yerinin sahibi Ercan Erdoğan., kafe işletme sahibi F.M.O., lokumcu sahibi şüpheli Fatih Tektaş ve midye tezgahı bulunan şüpheli Yusuf D. dün tahliye edilmişti. Beşiktaş Ortaköy'de zabıta ekipleri tarafından mühürleri kaldırılan işletmeler yeniden faaliyetlerine başladı. Tahliye edilen kokoreççi, lokumcu ve midye tezgahı sahibi yaşanan sürece ilişkin basın açıklaması yaptı.

"40 senem boşa gitti"

23 yıldır Ortaköy'de esnaflık yaptığını söyleyen kokoreççi Ercan Erdoğan, "Ben 40 yıldır esnaflık yapıyorum. 23 senedir Ortaköy'de esnafım. Bugüne kadar kokoreçler, midyeden zehirlenen hiç olmamıştır. Tahlillerimiz zaten temiz çıktı, çok şükür. Bizi de serbest bıraktılar. Zaten dükkanımız açık mutfaklı, hijyeniktir. Ortaköy'de esnaf olarak büyük bir sıkıntılar yaşandı. Yüzde 80 işim düştü. Ben çok mağdur oldum. Çalışanlarım 15 gün evine ekmek götüremediler. Herkes aradı, ailemi, çocuklarımı tehdit etti. Çok mağdur olduk biz bu konuda. 40 senem boşa gitti. 15 gün içinde 40 senem yok oldu. Herkesin özür dilemesini istiyorum. Ortaköy turistik bir yerdir ancak bütün esnaf kan ağlıyor. Çalışanların yevmiyeleri çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

"Müvekkilim gece geç saatlerde tahliye edilmiştir"

Böcek ailesinin vefat nedeninin böcek zehirlenmesi olduğunun ve müvekkilinin gece geç saatlerde tahliye edildiğini söyleyen avukat Beyza Nur Uzun, "Bir avukat ve vatandaş olarak toplum sağlığının hepimiz için büyük bir önem taşıdığını belirtmek isterim. Bu doğrultuda ilgili kurum ve kuruluşların gerekli hassasiyeti göstererek ilgili çalışmalarına devam ettirmesi toplumumuzun en büyük beklentilerinden biridir. Soruşturma devam ederken müvekkilim lehine hiçbir somut delil yokken, müvekkilimin de bahsettiği gibi kendisi itibar suikastine maruz kalmış, ailesi yine şahsi telefonları sosyal mecralarda paylaşılmış, ailesi aranmış ve tehdit edilmiştir. Biz bu konuyla alakalı da hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız ve sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Dün de gördüğünüz gibi ailenin vefat nedeninin böcek ilacı zehirlenmesi olduğu ortaya çıkmış ve müvekkilim gece geç saatlerde tahliye edilmiştir. Öncelikle soruşturma aşamasını titizlikle yürüten Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Vefat eden ailenin yakınlarına, kalan yakınlarına sabırlar diliyoruz" diye konuştu.

"Bir aile yok oldu, çok şükür bizden dolayı değil"

Suçsuz yere içeri alındıklarını söyleyen lokumcu Fatih Tektaş, "Aile yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Suçsuz yere içeri alındık. Psikolojimiz bozuldu. Ailemi şu anda memlekete gönderdim. Diyecek bir şey yok. Üzüldük, içerdeydik. Biz halk olarak da çok üzüldük yani. Bir aile yok oldu. Çok şükür bizden dolayı değil çünkü bunun vicdan azabı kaldırılamaz. Maddi olarak çok çöktük. Gıdadan, Türk vatandaşı, yurtdışından gelen insanlar korkmaya başladı " ifadelerini kullandı.

"Böcek ailesine Allah'tan rahmet diliyoruz"

Mağdur olduklarını söyleyen midye tezgahının sahibi Murat Kılıban, "Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten bu konu için çok çok üzgünüz. Ama bunlar yaşanırken biz de çok mağdur kaldık. Sokak lezzetleri diye Osmanlı döneminden bugüne kadar gelen bir geleneğimiz var. Ben yaklaşık olarak 35 yıla yakındır Ortaköy'de midye satmaktayım. ve 35 yıl boyunca midyeden zehirlenme ve böyle büyük bir vakanın olduğuna hiç rastlanmadım. İlk günden bugüne kadar ben kendi midyelerimden çok eminim" diye konuştu. - İSTANBUL