Ölümle tehdit edilen AK Parti kadın milletvekili adayı, suç duyurusunda bulundu

Seçim çalışması yaptığı sırada "Kafanıza mermi yağacak" diye tehdit edilen AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven, savcılığa suç duyurusunda bulundu, şüpheli de gözaltına alındı.

AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, dün Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde seçim çalışması yapmaya başladı. Sokaktaki vatandaşların yanına giden Yurduseven "Sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" dedi. Bir erkek şahıs tarafından milletvekili adayı Yurduseven, "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak" diyerek tehdit edildi. Yurduseven ise, "Kim benim kafama mermi yağdıracak. Yağdırın. Selamlaşmaya geldik. Bu yaptığınız çok ayıp. Ben çocuğunuz yaşındayım" diye tepki gösterdi. Tehditten hemen sonra polis harekete geçerek şüpheliyi yakaladı. Yurduseven ise savcılığa giderek şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Seçim çalışması sırasında Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletmek üzere esnafın yanına geçtiğine değinen milletvekili adayı Yurduseven, "Bu sırada, ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldım 'Kafana mermi yağdırırız buraya girmenize izin vermeyiz' diye çok çirkin cümlelerle karşı karşıya kaldım. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, reisimiz gibi bu yola baş koyduk. Bizi hiçbir tehdit, şantaj yıldıramayacak, yolumuzdan döndüremeyecek. Bu davaya bin Fatima Yurduseven feda olsun" dedi.

"Ben de bu çirkin ifadeyi kınıyorum"

Meral Akşaner'in mecliste mermi fırlattığına dikkat çeken Yurduseven, "Bugün kadın vekilin kafasına kurşun sıkılmakla tehdit ediliyor. Bir tweet dahi atılmadı. Hiçbir kınama yapılmadı. Ben de bu çirkin ifadeyi kınıyorum. Allah'ın izniyle AK Parti tekrar iktidara gelecek, Cumhurbaşkanımız yeniden seçilecek. Ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığımda biraz sendeledim. Çünkü daha önce böyle bir şey başıma gelmedi. Çirkin ifadeler kullanıldı, tehditler oldu ama ilk kez kafanıza kurşun yağdırırız gibi çok kötü bir tehdit aldım. Dün bir Cumhurbaşkanı adayı şantaj nedeniyle adaylığını geri çekti. Hemen sonrasında ben de ölüm tehdidi aldım"ifadelerini kullandı.

Yurduseven, suç duyurusunda bulunup tekrar kaldığı yerden seçim çalışmasına devam edeceğini sözlerine ekledi. - ADANA

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