Ölüler Kıraathanesi'nde buruk bayramlaşma

Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi çarşıda bulunan ve duvarlarındaki fotoğraflar nedeniyle Ölüler Kıraathanesi olarak adlandırılan Karataş Kıraathanesi'nde buruk bir bayram yaşandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi çarşıda bulunan ve duvarlarındaki fotoğraflar nedeniyle Ölüler Kıraathanesi olarak adlandırılan Karataş Kıraathanesi'nde buruk bir bayram yaşandı. Kıraathanenin müdavimleri ölen yakınları ve arkadaşları için dualar etti.

Kıraathanenin müdavimleri Ramazan Bayramı'nın ilk günü kıraathanede bir araya gelerek duvarlarda resimleri bulunan ölen yakınları ve arkadaşları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Kıraathane sahibi Nejat Karataş, "Bu Ramazan Bayramı'nda ilçemizde vefat eden vatandaşlarımızı kıraathanemizde yad etmek istedik, mevlit okuttuk" ifadelerine yer verdi.

Kıraathanenin duvarlarında bulunan resimlerin her geçen gün artmasının kendilerini üzdüğünü belirten Karataş, "800'e yakın resim oldu. Vatandaşlarımız ilçe sakinleri resimlere bakmak için sık sık geliyor ve dua etmek istedik. Bu Ramazan Bayramı'nda da onları unutmadık, dualarla yad ettik" diye konuştu.

Emekli İmam Osman Mete Yüce, birçok arkadaşının resminin artık kıraathane duvarında yer aldığını ifade edip, "Sabah namazını Hoş Kadem Camisi'nde kılar ve ardından burada bir araya geliriz. Geçmişlerimizi yad ederiz. Buraya her geldiğimde dua etmeden geçmem" şeklinde konuştu. - ADANA