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Ölüdeniz yolunda trafik tıkandı, plajlar doldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ölüdeniz yolunda trafik tıkandı, plajlar doldu

Kurban Bayramı tatilini ilçede geçirmek isteyenler, Fethiye-Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini ilçede geçirmek isteyenler, Fethiye- Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili ile birlikte, özellikle tatil bölgelerinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Dünyaca ünlü tatil merkezine giden yoldaki kavşaklarda jandarma ekipleri önlem aldı. Zaman zaman duran trafikteki akış, kolluk kuvvetlerince kontrolü olarak sağlandı. Uzun süre kuyrukta beklemeyi istemeyen bazı tatilciler de araçlarını yol kenarlarına park ederek yürüyerek denize ulaşmaya çalıştı. Tatilcilerin deniz kenarlarına akın etmesiyle Fethiye sokakları ise boş kaldı.

Ölüdeniz sahili doldu

Ölüdeniz'deki Kumburnu ve Belcekız plajlarında ise yoğunluk yaşandı. Sıcaktan bunalan tatilciler, Ölüdeniz'in turkuaz suyunda serinledi. Macera tutkunu tatilciler ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı seyretti. Bakanlar Kurulu kararı ile Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Fethiye'de yoğunluk beklentisi oluşmuştu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Ölüdeniz Tragger Tatil Yerel Haberler

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