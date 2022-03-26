SİNOP (İHA) - Ölü yunuslar kıyıya vurdu

SİNOP - Sinop'ta dalgaların kıyıya getirdiği ölü yunusları, belediye ekipleri bölgeden kaldırdı.

Geçen hafta Sinop açıklarında ölen ve dalgalarla sahile kadar vuran 13 yunus balığının ardından bu kez de Kumkapı mevkiinde yeni yunuslar olduğu görüldü. Yunusları fark eden çevre sakinleri yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri, kıyıya vurmuş 3 ölü yunusu bölgeden aldı.