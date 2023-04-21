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Oltulular Tarihi Aslanpaşa Camii'nde bayramlaştı

Oltulular Tarihi Aslanpaşa Camii'nde bayramlaştı

Yerel Haberler

Oltulu vatandaşlar bayram namazı sonrası ilçe protokolü ile cami içerisinde bayramlaştı.

Oltulu vatandaşlar bayram namazı sonrası ilçe protokolü ile cami içerisinde bayramlaştı.

Oltu İlçe Müftüsü Sinan Cansever'in vaazından sonra dualar edildi. Tarihi Aslanpaşa Camisi İmam Hatibi Ayhan Taşpaşı, bayram namazının tarifini yaparak 2 rekat bayram namazını kıldırdı. Daha sonra ilçe protokolü cami içerisinde sıraya dizilerek vatandaşlarla bayramlaştı. Hayırsever vatandaşlar cami kapısında şeker kolonya ikramında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Cansever Cami Yerel Haberler

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