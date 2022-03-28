Oltulu doğa severler Gümüş Deresinde yürüdü

Oltulu Doğa severler bu hafta doğa yürüyüşlerini Olur Taşlıköyde bulunan Gümüş Deresine yaptılar.

Oltulu Doğa severler 2015 yılından beri hemen hemen her hafta pazar günleri doğa yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. Doğaseverler bu haftada Olur Taşlı köyde bulunan Gümüş deresine yürüdü.

Deredeki küçük çaplı şelaleler görülmeye değer. Oltulu Doğa Severlerden Doktor İbrahim Hakkı Ekinci, "Takiben 2015 yılından beri her hafta yaptığımız doğa yürüyüşlerimizde bu haftaki yürüyüşümüz Oluru Taşlıköyde bulunan Gümüş dersinde 1- 1.5 saat yürüyüş yaptık. Güzel bir şelaleye denk geldik. Hedefimiz zirveye tırmanmaktı. Şelalede su çoktu aşamadık. Yaz döneminde su azalırsa o bölgeye gelip zirveye tırmanacağız. Şimdide ekip molada isli demlikte çayımızı içip yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM