Oltulu Çelebi Hollanda'da ikinci kez meclis üyesi seçildi - Haberler

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Oltulu Çelebi Hollanda'da ikinci kez meclis üyesi seçildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Oltulu Çelebi Hollanda'da ikinci kez meclis üyesi seçildi

Oltulu genç siyasetçi Turgut Çelebi Hollanda'nın Roermond'da ikinci kez Meclis üyesi seçildi.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (İHA) - Oltulu genç siyasetçi Turgut Çelebi Hollanda'nın Roermond'da ikinci kez Meclis üyesi seçildi.

Hollanda'nın 60 bin nüfuslu Roermond kentinde ikinci kez belediye Meclis üyesi seçilen 28 yaşıdaki Turgut Çelebi, 11 sandalye ile en büyük parti oldular. Hollanda'da siyasette yıldızı parlayan genç siyasetçi Turgut Çelebi Oltuluların gururu oldu. - ERZURUM

Oltulu Çelebi Hollanda'da ikinci kez meclis üyesi seçildi

Oltulu Çelebi Hollanda'da ikinci kez meclis üyesi seçildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hollanda, Çelebi, Yerel, Haberler

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