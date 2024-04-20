Oltu Taşı Yapımında Ustalar Artık Oltulu Bayanlar

Oltu taşı kara kehribarın şimdiki ustaları Oltulu bayanlar oldu. Oltu taşı yapımı bir çok bayanın geçim kaynağı haline gelmiş durumda. Oltu taşı atölyesinin çalışanlarının tamamını bayanlar oluşturuyor.

Oltu taşının bütün yapım aşamasını yapan, kendilerini bölgede öncü olarak gören bayanlar Oltu taşına sevgiyi, inceliği ve zarafeti teşbih danelerine nakış nakış işliyorlar.

Oltu taşı ustası Aliye Yıldırım 15 yıldır çalıştığını belirterek, "Oltu taşı yapımı benim hayatıma maddi manevi çok şey kattı çocuklarımda yaz tatillerinde çalışıyorlar. Çocuklarımı üniversitede bu iş sayesinde okutuyorum. Ben bu işi çok seviyorum stresimizi alıyor çalıştıkça mutlu oluyorum. Evimden daha çok işi seviyorum" dedi.

Tuba Açıkgöz ise "Beş yıldır bu işyerinde çalışmaktayım. Oltu'da ve bölgemizde bayanların en çok tercih ettiği sektörlerden birisi. Hem taş hem de tespih olarak ikiye ayrılıyor. Bizlerde bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kadın istihdamı konusunda hem çalıştığımız iş yerinde hem de bölgemizde öncü olduğumuzu düşünüyorum" dedi. - ERZURUM