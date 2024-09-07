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Oltu Taşı Atıklarının Ekonomiye Kazandırılması Projesi Destek Sözleşmesi İmzalandı

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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Oltu Halk Eğitim Merkezi tarafından sunulan 'Oltu Taşı Atıklarının Yatırıma Kazandırılması' isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı. Proje, Oltu taşı atıklarının ekonomiye kazandırılması ve geri dönüşüm merkezinde değerlendirilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte, çeşitli ürünlerin üretilmesi ve istihdama katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı" kapsamında Oltu Halk Eğitim Merkezi tarafından sunulan "Oltu Taşı Atıklarının Yatırıma Kazandırılması" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Proje ile maden çıkarma ve işleme aşamalarından oluşan Oltu taşı atıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla bir fizibilite çalışması yapılacak. Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulması öngörülen geri dönüşüm merkezinde söz konusu atıkların değerlendirilmesi, bu sayede hem yeni ürünlerin ortaya çıkarılması hem de istihdama katkı sunulması hedefleniyor.

Oltu taşı atıklarının doğal reçine ile birleştirilerek takı, biblo, süs eşyası gibi farklı ürünlerin üretilmesi sağlanacak ve bu sayede bölge ekonomisine katkı sunulacak. Böylece ilçenin imalat sanayisine farklı bir yatırımın kazandırılması, bölgenin kültürel mirası olan Oltu taşı işlemeciliğine yeni bir alan açılması amaçlanıyor.

Projenin başarı ile uygulanması neticesinde teknoloji firmaları, kıyafet üreticileri ve çeşitli imalatçı firmaların da Oltu taşının kullanım alanlarından faydalanması ve istihdam yelpazesinin genişletilmesi öngörülüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Oltu

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