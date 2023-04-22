Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Oltu Rus Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

19'uncu yüzyıl mimarisiyle inşa edilen kilisenin, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'yla 1917 Bolşevik Devrimi arasındaki yaklaşık 40 yıllık süre zarfında yapıldığı tahmin edilen Oltu Rus Kilisesinin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Oltu Kaymakamlığınca hazırlanan Tarihi Kilisenin Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) "Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik 2017 Yılı Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında Oltu Rus Kilisesinin restorasyon çalışmaları sona erdi.

Oltulu vatandaşlar restorasyon çalışmalarının bitmesinin ardından bir an önce çevre düzenlemesinin de yapılıp turizme açılmasını istediler.

Oltulu Hakan Tosun, "Oltu Rus Kilisesi restorasyonu çok güzel oldu, çevre düzenlemesinin de bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi. - ERZURUM