Oltu İlçesinde Ana Arı Üretim Kursu Açıldı

Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Oltu İlçesi Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi kapsamında ana arı üretim kursu açıldı. 10 günlük ana arı üretim kursunda Oltulu arıcılara ana arı üretim eğitimi verildi.

18 kursiyerin katıldığı kurs sonunda kursiyerler yazılı sınava tabi tutuldu. Sınav sonucu sertifikayı almayı hak eden kursiyerlere yüzde 80 hibeli 100 bin liralık ana arı üretim malzemesi dağıtılacak.

Erzurum İl Tarım Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Fahri Atıcı, "Bugün Oltu'da ana arı üretmek isteyen arıcılarımıza Bakanlığımızdan onaylı 10 gün süreli ana arı üretimi kursu düzenledik. Kursumuz bünyesinde teorik bilgilerimiz dışında sahada uygulamalı eğitimlerimizde oldu. Burada arıcılarımız ana arı üretiminin tüm aşamalarını Lavara tranferi olsun, yüksük yapımı olsun, çiftleştirme kutuları başlatıcı bitirici kovanlar dediğimiz ana arıdaki bilgileri bire bir uyguladılar. Kurs sonunda sınavda başarılı olan arıcılarımız sertifikalandırılacaklar. Bunlar Bakanlık tarafından ticari olarak Ana Arı üretimi izni alma hakkına sahip olma işletme haline gelecekler. Bu kursun amacı arıcılıkta başarılı olmanın en önemli kriterlerden birisi kaliteli verimli ana arı üretmek. Biz burada farkındalık oluşturarak arıcılarımız kaliteli ana arı ile çalıştırmaya teşvik etmektir" dedi.

Ev hanımı Selda Karabacak, eşinin yıllarıdır arıcılık yaptığını belirterek kendisini ona destek olabilmek adına bu kursa katıldığını edinmiş olduğu bilgilerle daha iyi yerlere geleceğini söyledi. - ERZURUM