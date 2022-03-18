Oltu ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oltu ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Oltu ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluştu

Oltu Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programı kapsamında düzenlenen yemekte protokol, Oltu ve köylerinde ikamet eden şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

OLTU, ERZURUM (İHA) - Oltu Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programı kapsamında düzenlenen yemekte protokol, Oltu ve köylerinde ikamet eden şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Oltu-Göle Karayolu üzerinde bulunan Saklı Bahçe Cağ Kebap salonunda düzenlenen yemek programında Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal şehit aileleri ve gazilerle tek tek tokalaşarak hal hatır sordu. Kaymakam Bakkal şehit aileleri ve gazilere her türlü sıkıntılarında her zaman yanlarında olduğunu belirterek "Sizler bizim tacımızsınız" dedi.

Ardından yemeğe katılan misafirlere Oltu Cağ Kebabı ikram edildi. Yemek programına Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Erdem Saraçoğlu, Oltu Belediye Başkan vekili Baki Parlak, Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt'un yanı sıra kurum ve kuruluş amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - ERZURUM

Oltu ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluştu

Oltu ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yemek Tarifi, Çanakkale, Şehit, Oltu, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title