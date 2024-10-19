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Oltu Halk Kütüphanesi'ne Yeni Müdür Atandı: Ceren Alptürkan Erdil

Oltu Halk Kütüphanesi'ne Yeni Müdür Atandı: Ceren Alptürkan Erdil
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Ceren Alptürkan Erdil, Oltu Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'ne atandı. Görevine başlamasıyla birlikte, kütüphanenin halka hizmet vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Oltu Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'ne Ceren Alptürkan Erdil atandı. Erdil, göreve başlamasıyla birlikte, kütüphanenin yeni yüzü olarak Oltu halkına hizmet vermeye hazır olduğunu belirtti.

Önceki müdür Şafak Gürbüz'ün eski görevine dönmesinin ardından boş kalan müdürlüğe, İstanbul Adalar İlçe Halk Kütüphanesi'nden atanan Erdil, "Oltu biraz bakımsız gibi görünse de misafirperver halkı ve zengin tarihiyle dikkat çekiyor. Çok güzel bir kütüphanemiz var. İlçemizde bulunmaktan ve görev yapmaktan çok mutluyum. Herkesi kütüphanemize bekliyoruz" dedi.

Ceren Alptürkan Erdil, 1980 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı'ndan 2003 yılında mezun oldu. Özel sektörde bir süre çalıştıktan sonra Kırıkkale İl Halk Kütüphanesi ve Adalar Büyükada İlçe Halk Kütüphanesi'nde görev aldı. Evli olan Ceren Alptürkan Erdil, 26 Eylül 2024 tarihinde Oltu İlçe Halk Kütüphanesi'nde göreve başladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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