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Oltu Dernekler Federasyonu'ndan Birlik ve Beraberlik Gecesi

Oltu Dernekler Federasyonu'ndan Birlik ve Beraberlik Gecesi
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Kocaeli'de düzenlenen birlik beraberlik gecesinde Oltulu hemşehriler bir araya geldi. Etkinlikte projeler ve kültürel aktiviteler tanıtıldı.

Kocaeli'de Oltu Dernekler Federasyonu'nun hazırladığı birlik beraberlik gecesinde binlerce Oltulu bir araya geldi.

Merkezi Darıca'da bulunan Erzurum Oltu Dernekler Federasyonu, geçen ay yapılan kongre sonrası Fatih Hiçdurmaz başkanlığında, yeni yönetim tarafından organize edilen ve Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezinde düzenlenen "Birlik ve Beraberlik" gecesinde, Türkiyenin dört bir yanından gelen çok sayıda Oltulu siyasetçi, bürokrat, akademisyen, iş insanları, STK temsilcileri, il ilçe ve köy dernekler başkanları ve Oltulu ve Erzurumlu hemşeriler yoğun ilgi gösterdiler.

"Derneklerimize destek vereceğiz"

Federasyon Genel Sekreteri Yusuf Aydoğdu tarafından sunumu yapılan " Federasyon Proje sunumu" büyük beğeni topladı. Özdilek Kırbaş'ın sunduğu programa, Erzurumlu komedyen Bilal Tavlak'ta yöresel şivesiyle renk kattı. Erzurum Dadaşlar Fasıl ekibi türküleri ile izleyenleri türküye doyurdu. Oltu'nun sevilen sanatçısı Ayaz Toprak'ta türküleri ve şarkılarıyla misafirlere güzel bir gece yaşattı. Federasyon Başkanı Fatih Hiçdurmaz; "Tarihte devlet kurmuş bir milletin, günümüzde, devlet kurtaran yiğitlerin yetiştiği bir memleket olan Oltumuzun ve Oltuluların sesi olan Dernekler Federasyonumuzun, önümüzdeki dönem yapacağı proje ve etkinliklerle, hemşerilerimizle ile daha çok bir araya geleceğiz. Üst çatı olan Federasyonumuz, bağlı derneklere alan açarak, onların güçlenmesi için çaba harcayacak" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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