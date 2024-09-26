Oltu Dernekler Federasyonu'nda Fatih Hiçdurmaz Dönemi Başladı

Oltu Dernekler Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu'nda Fatih Hiçdurmaz yeni başkan seçildi.

Marmara Oltulular Derneği Başkanı olan Hiçdurmaz, dernek başkanları ve delegelerin destekleriyle göreve getirildi. Önceki başkan Taner Sağlam'dan bayrağı devralan Hiçdurmaz, Oltu için elinden geleni yapma sözü verdi. Ayrıca, Taner Sağlam'a bugüne kadar yaptığı hizmetler için şükranlarını sundu.

Hiçdurmaz, "Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun inşallah" diyerek birlik mesajı verdi. - ERZURUM