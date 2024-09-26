Üye Girişi
Haberler

Oltu Dernekler Federasyonu'nda Fatih Hiçdurmaz Dönemi Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oltu Dernekler Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu'nda Marmara Oltulular Derneği Başkanı Fatih Hiçdurmaz yeni başkan olarak seçildi. Görevi devralan Hiçdurmaz, Oltu için elinden geleni yapma sözü vererek birlik mesajı verdi.

Oltu Dernekler Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu'nda Fatih Hiçdurmaz yeni başkan seçildi.

Marmara Oltulular Derneği Başkanı olan Hiçdurmaz, dernek başkanları ve delegelerin destekleriyle göreve getirildi. Önceki başkan Taner Sağlam'dan bayrağı devralan Hiçdurmaz, Oltu için elinden geleni yapma sözü verdi. Ayrıca, Taner Sağlam'a bugüne kadar yaptığı hizmetler için şükranlarını sundu.

Hiçdurmaz, "Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun inşallah" diyerek birlik mesajı verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmara Oltu

CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren 2 TL detayı
Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı

Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı: Yazıklar olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Yaşar Alptekin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi! Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden vazgeçti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });