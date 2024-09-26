Üye Girişi
Haberler

Oltu'daki Fabrika Almanya'ya Bigbag İhracatına Başladı

Oltu'daki Fabrika Almanya'ya Bigbag İhracatına Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mitat Güzel Mitatoğlu Sentetik Çuval ve Güzel Bigbag Fabrikası, iki yıl sonra Almanya'ya ihracat yapmaya başladığını duyurdu. Fabrika, Türkiye'nin en kaliteli Bigbag üretimini Oltu'da gerçekleştirerek sektörde kendine önemli bir yer edindi.

Oltu'da yaklaşık iki yıl önce üretime geçen Mitat Güzel Mitatoğlu Sentetik Çuval ve Güzel Bigbag Fabrikası, Almanya'ya ihracat yapmaya başladı.

Fabrika, sektörün en kaliteli Bigbag çuvallarını üreterek bu alanda gurur duyuyor. İlk ihracatlarını iki tırla Almanya'ya gönderen fabrikadan yönetim kurulu başkan yardımcısı Erkan Güzel, "Türkiye'nin en kaliteli Bigbag üretimini Oltu'da gerçekleştiriyoruz. Tesislerimizde her renk iplik, her renk kumaş ve her tür Bigbag üretimi yapıyoruz. İhracattaki payımızı artırarak başarıya büyük bir adım attık," dedi.

Almanya'ya yapılan ihracatın Oltu'daki tesislerde üretilmiş olmasının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Güzel, emeği geçen tüm personeline teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İhracat Ekonomi erzurum Üretim Güncel Yerel

CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren 2 TL detayı
Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı

Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı: Yazıklar olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Yaşar Alptekin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi! Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden vazgeçti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });