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Oltu'da Yoğun Kar Yağışının Ardından Kartpostallık Manzaralar

Oltu'da Yoğun Kar Yağışının Ardından Kartpostallık Manzaralar
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Erzurum'un Oltu ilçesinde yoğun kar yağışının ardından oluşan bembeyaz örtü ve masmavi gökyüzü, kışın güzelliklerini gözler önüne serdi. Yerel halk, bu muazzam manzarayı görmeye davet ediyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından güneşin açmasıyla birlikte doğa adeta bir kartpostala dönüştü.

Bembeyaz örtüyle kaplanan yerler ve masmavi gökyüzü, kışın güzelliklerini gözler önüne serdi. Oltu ilçesi adeta beyaz gelinlik giymiş gibi muazzam bir görsel şölen sundu. Oltulu Özkan Aydın, kar yağışının ardından doğanın uyandığını belirterek, "Yerler bembeyaz, gök ise masmavi oldu. Bu manzara gerçekten görülmeye değer. Herkesi Oltu'ya davet ediyorum. Kışın bu güzelliklerini kaçırmasınlar" dedi.

Oltu'daki kartpostallık manzara, kış mevsiminin büyüleyici havasını yansıtarak bölgeye gelenleri mest etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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