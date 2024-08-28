Oltu'da Yerli Üretim Karpuzlar Büyük İlgi Görüyor

Oltu'da yerli üretim karpuzlar, hem lezzeti hem de tazeliğiyle tüketicilerden büyük ilgi görüyor.

Oltulu karpuz üreticisi Selami Yıldıztekin'in bu yılki karpuzları, dikkat çeken boyutları ve tatlarıyla öne çıkıyor. Yusuf Ziyabey Mahallesi Osmanbey Sokak'taki Yıldıztekin Çiftliği'nde yetiştirilen karpuzlar, ağırlıkları 20 kilograma kadar ulaşıyor.

Selami Yıldıztekin, bu yılki üretiminin oldukça başarılı olduğunu belirterek, "En küçük karpuzumuz 10 kilogram, büyükleri ise 22 kilograma kadar çıkıyor. Karpuzlarımız taze ve birinci sınıf ürün olduğundan, tüketicilerimiz tarafından çok beğeniliyor. Bu nedenle, müşterilerimiz tekrar tekrar alıyor" dedi.

Yerli üretim karpuzların kilogramı ise 8 TL'den satılıyor. Karpuzseverler, bu yıl Oltu'nun taze ve tarladan büyük karpuzlarını tatmak için yerli üretim seçeneklerini tercih ediyor. - ERZURUM