Oltu'da rolyef sergisi açıldı

Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde emekli resim öğretmeni Neşat Demircan tarafından sosyal içerikli rolyef, heykel, resim sergisi açıldı.

Emekli resim öğretmeni 3 yılda yapmış olduğu rolyefler heykeller, yağlı boya resimleri ve karakalem çalışmalarından oluşan bir sergi açtı.

Serginin açılışında konuşma yapan Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, "Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde yapmış olduğumuz etkinlikler arasında olan sergimizi açtık. Oltu'nun renkli simalarının karakalem çalışmaları Oltu'nun Türkiye'nin ve dünyanın gelişmelerini sanatına yansıtmış bizim içinde ufuk açıcı bir sergi oldu. Bu bağlamda Oltu'nun kültür sanat noktasında önemli bir yerde olduğunu görmüş olduk Oltu adına çok güzel çalışmalar olmuş hocama ben teşekkür ediyorum bu güzel çalışmaları görmek için herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

Emekli resim öğretmeni Neşat Demircan, "Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşu nedeni ile rolyef, heykel, resim sergisi düzenledim. Özellikle rölyef sergisi ağırlıklı çalışmalarımda sosyal içerikli konuları işledim. Halkımızın beğenisine sundum herkesi sergime bekliyorum" dedi. - ERZURUM