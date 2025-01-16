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Oltu'da Psikolojik Sağlık Sempozyumu Düzenlendi

Oltu'da Psikolojik Sağlık Sempozyumu Düzenlendi
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Erzurum'un Oltu ilçesinde 'Güçlü Aile, Güçlü Psikoloji, Güçlü Yarınlar' sempozyumu düzenlendi. Uzmanlar, beden ve ruh sağlığı, sınav kaygısı, akran zorbalığı, bağımlılıkla mücadele ve sosyal medya etkileri hakkında önemli bilgiler sundu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde "Güçlü Aile, Güçlü Psikoloji, Güçlü Yarınlar" sempozyumu düzenlendi.

Oltu Kaymakamlığı salonunda yaklaşık iki saat süren sempozyumda, çeşitli alanlardan uzmanlar katılımcılara önemli bilgiler sundu. Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Onur Alp Yılmaz, beden ve ruh sağlığını güçlendirme üzerine bir sunum yaparak katılımcılara sağlıklı bir yaşam için önerilerde bulundu. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Yusuf Kesmez, sınav kaygısı ile başa çıkma yolları hakkında bilgilendirme yaptı. Psikolog Ayşenur Canik, akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik bilgiler sunarak, bu sorunun gençler üzerindeki etkilerine değindi. Sosyal Çalışmacı Ayşenur Bulut ise bağımlılıkla mücadele hakkında önemli bilgilere yer verdi. Erzurum Narkotik Şube Müdürlüğü personeli, uyuşturucu ile mücadele ve "Uyuma Projesi"nin tanıtımını yaparak katılımcılara bu alandaki mücadele hakkında bilgilendirme sağladı. Son olarak, Din Hizmetleri Uzmanı Eda Öztaş, sosyal medya kullanımı ve etkileri hakkında katılımcılara rehberlik ederek, dijital dünyada daha sağlıklı ilişkiler kurma yollarını paylaştı. Sempozyum, ailelerin psikolojik sağlamlıklarını artırmalarına yönelik değerli bilgiler sundu ve katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Programa; Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, kurum amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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