Oltu'da Polis Haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Oltu Hükümet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören, Oltu İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Erdinç Yılmaz'ın, Türk Polis Teşkilatı adına çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Polis Memuru Derya Karaca yaptı. Karaca konuşmasında, "Polis, Anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki ile, cesaret ve fedakarlıkla gece gündüz demeden görevini yapar. Devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için kutsal yeminine bağlı kalarak, gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmez," ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Oltu Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Erdinç Yılmaz ve polis memurlarını makamında kabul etti. Günün devamında Aslanpaşa Camii'nde öğle namazını müteakip Mevlid-i Şerif okundu. Camii çıkışında cemaate şeker ve kolonya ikram edildi.

Kutlamalar kapsamında, polis memurları Aslanpaşa Şehitliği'ni de ziyaret etti. Şehit mezarlarına karanfiller bırakılarak dualar edildi.

Etkinlikler, Oltu'da Türk Polis Teşkilatı'na duyulan saygı ve minnetin bir göstergesi olarak anlamlı anlara sahne oldu. - ERZURUM