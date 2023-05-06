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Oltu'da orman yollarına bakım ve onarım yapılıyor

Oltu'da orman yollarına bakım ve onarım yapılıyor

Yerel Haberler

Oltu Orman İşletme Müdürlüğü, Ormanağzı köyü ormanlarındaki yollarda bakım ve onarım çalışması başlattı.

Oltu Orman İşletme Müdürlüğü, Ormanağzı köyü ormanlarındaki yollarda bakım ve onarım çalışması başlattı.

Bölgede 49 bin 800 hektarlık ormanlık alanda 21 tür ağaç bulunuyor. Oltu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Hisar Orman Şefi Nedim Gedikli, "Oltu Orman İşletme Müdürlüğü olarak kış mevsiminde bozulmuş olan yollarımızı standart hale getirmek için greyderimizle yolumuzu taratıyoruz. Köylülerimiz bu yolları kullanarak yaylalarına çıkıyorlar. Hem yolu açarak insanların kullanımına sunmuş oluyoruz hem de orman işlerimiz başladı. Üretim yapabilmemiz için yolarımızı aktif hale getirmiş oluyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman İşletme Müdürlüğü Oltu Yerel Haberler

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