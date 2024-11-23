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Oltu'da Öğrencilere Eğlenceli Trafik Güvenliği Eğitimi

Oltu'da Öğrencilere Eğlenceli Trafik Güvenliği Eğitimi
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Erzurum'un Oltu ilçesinde, trafik bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte 350 öğrenci, trafik güvenliği hakkında teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Yapay pistte trafik işaretleri ve güvenli yaya geçişleri uygulamalı olarak öğretildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, trafik bilincini artırmak amacıyla Oltu'da eğlenceli bir eğitim etkinliğine imza attı.

Oltu'daki Karabekir İlkokulu, Vilayetler Birliği Anaokulu ve Oltu Anaokulu'nda öğrenim gören 350 öğrenci, trafik güvenliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Eğitim kapsamında, öğrenciler trafik ışıkları, yaya geçidi, karşıdan karşıya geçme kuralları ve trafik işaretleri hakkında bilgiler aldı. Öğrencilere, okul bahçelerine kurulan yapay pist üzerinde trafik kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri, trafik işaretlerini ve güvenli yaya geçişlerini öğrenirken, bazı öğrenciler akülü araçlarla yapay pistte seyahat etti.

Yapay pistteki trafik ışıkları ve işaretleri sayesinde, öğrenciler trafik güvenliği konusunda daha fazla bilgi sahibi oldu. Özellikle akülü araçlarla yapılan geçişler, öğrencilere trafik kurallarını gerçek hayatta nasıl uygulayacaklarını öğretirken büyük ilgi gördü. Öğrenciler, uygulamalı eğitim sırasında keyifli dakikalar geçirerek trafik kurallarını daha eğlenceli bir şekilde öğrenmiş oldular.

Bu tür etkinliklerle öğrencilerin trafik güvenliği konusundaki farkındalıklarını artırırken, aynı zamanda trafik kazalarını önlemek adına küçük yaşta edinilen bilgilerle güvenli bir gelecek için önemli bir adım oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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