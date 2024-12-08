Üye Girişi
Haberler
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor

Muhalifler Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyunu da bozmak üzere

 Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de bir devrin sonu! Esad, Şam'ı terk etti

 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı

Devrik başbakan yönetimi devretmek için konutundan ayrıldı
Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu

Esad'ı kaçıran uçak düştü mü? Radarda olağandışı hareketler

Oltu'da Avcı Kursiyerleri Sınavdan Geçti

Oltu'da Avcı Kursiyerleri Sınavdan Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen avcılık kursuna katılan on yedi kursiyer yazılı sınavda ter döktü. Başarılı olanlar avcılık belgesi alacak.

Oltu Avcılık, Atıcılık, Okçuluk Spor Kulübü Derneğine müracaat eden on yedi avcı kursiyer sınava girdi.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Oltu Şefi Yusuf Haşhaş tarafından Oltu Avcılık, Atıcılık, Okçuluk Spor Kulübü Derneği'nde 17 kursiyer yazılı sınava girdiler.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Oltu Şefi Yusuf Haşhaş, kursiyerlere avcılık hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra yazılı sınav giren avcıların başarılı olanları avcılık belgesi alacak. Sınav sonunda ayrıca kursiyerlere avlak haritası dağıtıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
img

Ali Koç'tan şampiyonluk sorusuna tek cümlelik yanıt
img

Güney Kore'de eski bakana kelepçe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

S Sport Plus CANLI izle! (GİRONA REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.