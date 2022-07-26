Oltu'da sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı

ERZURUM OLDEF Erzurum Dernekler Federasyonu ile Oltu Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet programında 300 çocuk sünnet ettirildi.

Sünnet olmaktan korkan Mehmet Bekteş ağaca tırmandı babası ve yakınları tarafından zorla ikna edilerek aşağı indirildi. Oltu Belediye sosyal tesislerinde yapılan Sünnet programında çocukları ortama alıştırmak için önce gönüllü kişiler tarafından çocukların yüzleri boyandı sünnet elbiseleri dağıtıldı, bazı çocuklar etraftaki kedilerle yavru köpeklerle oynadılar. OLDEF Erzurum Dernekler Federasyonu ile Oltu Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 300 civarında çocuk sünnet olacak.

OLDEF Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam ile yönetim kurulu üyeleri ve Oltu Belediyesi Başkanı Necmettin Taşçı ile düzenledikleri sünnet programı ile 300 çocuk sünnet olacak. Çocukların sünnet elbiseleri ve diğer masrafları OLDEF ve Oltu Belediyesi tarafından karşılanıyor. OLDEF Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam, "Sosyal projeler kapsamında Oltu Belediyesi ile beraber Oltu ve köylerindeki sünnet olacak çocukları sosyal sorumluluk olarak sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel programa bizleri dahil ettikleri için Oltu Belediyesi Başkanı ve Personeline çok teşekkür ediyoruz" dedi. OLDEF Erzurum Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sezgin Polat, "Bugün Oltu'dayız Oltdef Olarak sosyal projeler içerisinde Oltu'daki sünnet olacak çocukları Oltu Belediyesi ile ortaklaşa sünnet programı düzenledik yüz elli çocukla yola çıktık şuan itibarıyla üç yüz çocuğu buldu. 300 çocuğu sünnet ettiriyoruz bu sosyal projeye katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum bu tür projelerimiz her yıl devam edecektir" dedi.

Sünnet olacak çocukların aileleri ise OLDEF ve Oltu Belediyesine bu güzel programı hazırladıkları için teşekkür ettiler. Oltu Devlet hastanesinde özel bir oda hazırlandı. Uzman doktor tarafından sünnet yapılmaya başladı.