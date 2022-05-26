Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı - Haberler

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 3.dönem Mezuniyet töreni Efkan Ala kültür merkezinde yapıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mezun olan öğrenciler adına konuşan Damla Tasbik, "İyisiyle kötüsüyle bir çok anı biriktirerek eğitimimize veda ediyoruz. Vedamızın mutlu başlangıçlara açılan bir kapı olması dileği ile bizlerde emeği olan bütün öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra bölüm birincileri yaş kütüklerine isim plakalarını çaktılar.

Ardından Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt mezun olan öğrencilere yönelik konuşma yaptı. Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, "Bugün bir aile toplantısı yapmaktayız. Bugün Efkan Ala Düğün Salonunda 70 Çocuğumuzun düğünü var geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu üçüncü mezuniyetimiz ama tören olarak ilkini yapıyoruz pandemiden dolayı yapamamıştık bugün biz bahçemize güller diktik güllerimiz suladık, bu programı çok daha coşkulu yapacaktık ama biliyorsunuz 5 şehidimiz var bu yüzden biraz buruk olacak. Bu mezuniyet törenlerinde kahraman aranır gerçek kahramanlar kıymetli velilerimizdir, onlar her zorluğa göğüs gererek hani değim yerinde ise yemedi yedirdi giymedi giydirdi öncelik olarak hep öğrencilerimizin ihtiyaçları olmuştur o yüzden ben bu kahramanlara bir alkış istiyorum. Sevgili öğrenciler ilkler hep yoldaşınız olsun bundan sonra kendinizi donatmaya devam edin biz size bir mastır anahtar verdik o anahtar sadece bu kapının anahtarı değil bütün kapıları açan anahtardır bundan sonra mesleğinizin dışında dünya çapında işler yapabilirsiniz" dedi.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı yapmış olduğu konuşmada, "Kardeşlerim yavruları bu memlekete hizmet edin biz sizlerden bunu bekliyoruz. Değişimle gelişimi eğitimde de yakalamamız gerekiyor" dedi.

Okul birincisi olan Damla Tasbik'e plaketini veren Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, "Hayat çeşitli zorlukları atlayarak devam etmektedir. Sizin için önemli bir yolu katettiniz başarılarınızın devamını diliyorum uzaktan ilçemize gele velilerimize hoş geldin diyorum ve de böyle pırıl pırıl evlatlar yetiştirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Fakültenin ikincisi Gülsevda Gözüpek'e Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ödülünü verdi. Okul üçüncüsü Zekiye Aydın'a plaketini Dekan Prof.Dr.Cavit Yeşilyurt verdi. Ardından diğer öğrencilere ödülleri verildi.

Program sahneye çıkan bütün öğrenciler yemin ettiler daha sonra alkışlar eşliğinde havaya kep atılar.

Program sonunda Fakülte Dekanı Prof.Dr.Cavit Yeşilyurt pençe kilit oprasyonunda şehit olan şehitlerimizin isimlerini okuması ile program son buldu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel