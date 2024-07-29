Oltu 25 Mart Spor Kulübü'nün Eski Futbolcuları Nostalji Maçında Buluştu

Oltu 25 Mart Spor Kulübü'nün 30 yıl önceki futbolcuları, eski günlerini anmak ve hatıralarını canlandırmak için bir kez daha yeşil sahada top koşturdu.

Birçoğu 60 yaşın üzerinde olan eski futbolcular, sahada nostalji dolu anlar yaşadı. Tarihi karşılaşmada hem futbolun heyecanını bir kez daha yaşayan hem de arkadaşlık bağlarını yeniden canlandıran takım arkadaşları izleyenlere de keyifli dakikalar yaşattı. Eski takım arkadaşlarının buluştuğu bu özel etkinlik, sporun sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal bir bağ oluşturduğunu da gözler önüne serdi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan bu anlamlı organizasyon, yerel spor camiasında büyük takdir topladı ve eski sporcuların dostane rekabetiyle sahada yaşanan anlar, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Eski takım arkadaşları maç için 6 kişiden oluşan iki takım oluşturularak, şartları zorlamamak adına yarım saha maç yaptılar. Kadrolar; Ömer Akyüz Erdoğan Dağaşan, Adil Çimen, Cevat Ayvuz, Cevat Özden, Halis Polat, Ayhan Dağaşan, Mehmet Demir, Raci Cengiz, İbrahim Kara, Muzaffer Polat, Yener Cengiz, Taner Cengiz ve Kıyasettin Cengiz yer aldı. - ERZURUM