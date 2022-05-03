Olta balıkçıları bayramda Galata Köprüsü'ne akın etti

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'un sakinliğini fırsat bilen olta balıkçıları, Galata Köprüsü'ne akın etti. Kovalarını ve oltalarını alarak balık tutmaya gelen balıkçıların köprü üzerinde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde olta balıkçılarının Galata Köprüsü üzerinde balık tuttukları görüldü. Kapalı ve soğuk havaya rağmen köprüye gelen olta balıkçıları, kovalarını balıkla doldurdu.

"Kafamız dağılsın dedik"

Akrabaları ile birlikte balık tutmaya gelen Oğuz Yıldırım, "Birinci günü ailemiz ile geçirdik. İkinci günde bir aktivite olsun dedik, kafamız dağılsın dedik. Biraz uzaklaşalım dedik. Hem keyif alıyoruz hem de akrabalarımız ile buradayız. Dayım ve eniştem var onlar ile birlikte zaman geçiriyoruz. Hem de bir yandan balık tutuyoruz akşam da balık yiyeceğiz yani böyle" dedi.

"Psikiyatriye vereceğimiz paraları vermeden burada bir sağlık sistemimizi oluşturuyoruz"

Arkadaşlarıyla balık tutmak için Galata Köprüsü'ne gelen Armağan Cıvıldar, "Temiz hava, doğa ile iç içe olmak aynı zamanda psikiyatriye vereceğimiz paraları vermeden burada bir sağlık sistemimizi oluşturuyoruz aynı zamanda biliyorsunuz ekonomik durumlar çok sıkıntılı. Akabinde arkadaş, sosyalleşme her şeyimiz burada güzel. Dünya stresinden bu şekilde arınıyoruz. Trafik sorunu olmuyor daha rahatız bir temiz hava her şey yolunda yani. Balıkta çıkıyor bizim için en önemlisi balıkta tutmak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel